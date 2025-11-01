Language
    रूसी हमलों से यूक्रेन का एक और बड़ा शहर बर्बाद, हाथ से जाने का डर; अब क्या करेंगे जेलेंस्की

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    यूक्रेन के हाथ से निकलने वाला है रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क !  (फोटो- रॉयटर)

    एपी, कीव। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का प्रमुख रणनीतिक शहर पोक्रोव्स्क अब उसके हाथ से जाने वाला है। शहर को तीन तरफ से घेरकर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा करने के रूस के दावे के एक दिन बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने क्षेत्र में एक लाख 70 हजार अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। इससे पोक्रोव्स्क शहर को खतरा पैदा हो गया है, वह मुश्किल में है।

    यूक्रेन के हमले से रूस के बिजलीघर को हुआ नुकसान

    इस बीच यूक्रेन ने शुक्रवार को रूस के एक बिजलीघर पर ड्रोन हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोक्रोव्स्क शहर के नजदीक एक वर्ष से ज्यादा समय से दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही हैं।

    रूसी सेना ने शहर को बर्बाद कर दिया

    जेलेंस्की ने बताया है कि रूसी सेना ने शहर को बर्बाद कर दिया है। अब यूक्रेन की प्राथमिकता अपने सैनिकों की जान बचाना है। शहर के ज्यादातर लोग पहले ही शहर छोड़ चुके हैं।

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा था कि पोक्रोव्स्क समेत सीमा पर स्थित चार शहर रूसी सेना के घेरे में है। रूसी सेना विदेशी मीडिया को ले जाकर युद्ध क्षेत्र की स्थिति दिखाए।

    यूक्रेन पर रूस कर रहा बड़े हमले

    यूक्रेन ने बताया है कि उसने रूस के ओरिओल बिजलीघर पर ड्रोन हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। जबकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में बिजलीघर की पानी की पाइपलाइन को और कुछ अन्य छोटे नुकसान हुए हैं, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

    यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर 20 हमले किए

    यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अनुसार अक्टूबर में यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर 20 हमले किए हैं जबकि एक वर्ष के दौरान विभिन्न संयंत्रों पर 160 हमले हुए हैं। इससे रूस का तेल उत्पादन 20 प्रतिशत तक कम हो गया है।