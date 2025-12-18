यूक्रेन ने रूस से लड़ने के लिए BMW 7-सीरीज में लगाया रॉकेट लॉन्चर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्सर फिल्मों में पु्रानी गाड़ियों को मॉडिफाई करके नई गाड़ियों में बदलते देखा होगा। गेम्स और फिल्मों में हमें ऐसे सीन कई बार देखने को मिलते हैं। बखमुत के पास यूक्रेनी सेना ने एक BMW E38 7-सीरीज में एक कामचलाऊ मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) लगाया है।

तस्वीरें देखने पर BMW MLRS अपने काम में असरदार लग रहा है। उपकरणों की कमी के कारण बनी यह गाड़ी, ऐसा लगता है कि इसे डिटेल्स पर ध्यान देकर मॉडिफाई किया गया है। उदाहरण के लिए, इसे कैमॉफ्लाज को ध्यान में रखकर पेंट किया गया है, जो जरूरी छिपाव और सरप्राइज का एलिमेंट देता है। ये वाहन मिलिट्री-ग्रेड आर्मर के बजाय स्पीड के साथ सटीकता दे रहे हैं।

गाड़ी को ग्रे-हरे रंग में पेंट किया गया गाड़ी को आस-पास के माहौल में घुलने-मिलने के लिए ग्रे-हरे रंग में पेंट किया गया है। इसके अलावा, ट्यूब्स को छत के साथ हॉरिजॉन्टल रूप से लगाया गया है क्योंकि वे अलग-अलग फायरिंग पोजीशन के बीच घूमते हैं। एक बार जब गाड़ी सही जगह पर आ जाती है, तो लॉन्चर फ्रेम से पैरों को बाहर निकाला जाता है ताकि गाड़ी स्थिर हो जाए, फिर रॉकेट लॉन्चर को टारगेट पर फायर करने के लिए चालू किया जाता है।

स्ट्रैप-ऑन रॉकेट लॉन्चर स्ट्रैप-ऑन रॉकेट लॉन्चर का कॉन्सेप्ट यूक्रेन में कोई नया नहीं है। पहले, इम्प्रोवाइज्ड सिस्टम में पिकअप ट्रकों और हल्के वाहनों पर लॉन्च ट्यूब लगाए जाते थे ताकि इन्फेंट्री यूनिट्स को कम दूरी की इनडायरेक्ट फायरिंग में मदद मिल सके।

रूसी ड्रोन को काउंटर करने के लिए मॉडिफाइड किया सिर्फ भारी पारंपरिक तोपखाने पर निर्भर रहने के बजाय, यूक्रेन की 114वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्च करने और रूसी ड्रोन और काउंटर-बैटरी फायर से बचने के लिए तेजी से पीछे हटने के लिए एक मॉडिफाइड सिविलियन वाहन का इस्तेमाल कर रही है।