ट्रंप के 28 प्वाइंट प्रपोजल की काट निकालने की तैयारी कर रहे यूक्रेन और यूरोप, क्या निकलेगा कोई हल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को युद्ध खत्म करने के लिए एक डील को मंजूरी देने के लिए एक छोटी सी डेडलाइन दी है, जिसमें रूस की कुछ सख्त मांगें मानी गई हैं। इसके जवाब में यूक्रेन और उसके यूरोपियन साथियों ने शनिवार को काउंटर-प्रपोजल लाने की कोशिश की। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के 28 प्वाइंट वाले प्लान का विरोध किया है।

वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसके तहत यूक्रेन को जमीन छोड़ने, अपनी सेना में कटौती करने और NATO में कभी शामिल न होने का वादा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूरोप के नेताओं की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार को साउथ अफ्रीका में जी20 समिट के दौरान मुलाकात की। स्टार्मर ने पहले कहा था कि इसका मकसद यह देखना है कि हम बातचीत के अगले फेज के लिए इस प्लान को कैसे मजबूत कर सकते हैं।

यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि सहयोगी देशों को यह साफ कर देना चाहिए कि यूक्रेन के बारे में यूक्रेन के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। अमेरिकी प्लान की आलोचना पर जेडी वेंस ने क्या कहा? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्लान की आलोचना करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि या तो फ्रेमवर्क को गलत समझा गया है या ज़मीनी हकीकत को गलत बताया गया है। उन्होंने कहा, "यह एक कल्पना है कि अगर हम और ज्यादा पैसा और ज्यादा हथियार या और ज्यादा प्रतिबंध लगा दें तो जीत हमारे हाथ में होगी।"