सीरिया में ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्धक विमानों का हमला, ISIS के ठिकाने पर बमबारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया में एक भूमिगत ठिकाने पर संयुक्त हवाई हमला बोला। यहां इस्लामिक स्टेट समूह (आइसिस) सदस्यों द्वारा हथियार और विस्फोटक जमा किए जाने का संदेह है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शनिवार शाम को होम्स प्रांत के ऐतिहासिक शहर पल्मायरा के ठीक उत्तर में पहाड़ों में स्थित ठिकाने तक पहुंचने वाली कई सुरंगों को निशाना बनाने के लिए गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं, जो एक दशक से अधिक समय से आइसिस से लड़ रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टाइफून एफजीआर4 लड़ाकू विमानों को एक वायजर ईंधन भरने वाले टैंकर का समर्थन प्राप्त था। इस हमले में फ्रांसीसी विमान भी शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि पेववे 4 निर्देशित बमों ने ठिकाने तक पहुंचने वाली कई सुरंगों को निशाना बनाया और शुरुआती संकेत बताते हैं कि लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया।

रक्षा सचिव जान हीली ने कहा कि ब्रिटेन आइसिस के फन को कुचलने के लिए अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने के लिए ²ढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, ''हमें खतरे में डालने वाले आतंकवादियों को खत्म करने का यह अभियान दर्शाता है कि सशस्त्र सेनाएं साल भर तत्पर रहती हैं, जिससे ब्रिटेन सुरक्षित और मजबूत बना रहता है।''