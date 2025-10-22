युगांडा में दर्दनाक हादसा, दो बसों की टक्कर में 63 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: युगांडा के एक राजमार्ग पर बुधवार तड़के दो बसें आपस में टकरा गईं, जिसमें 63 लोगों की मौत हो गई। यह पूर्वी अफ्रीकी देश में हाल के वर्षों में हुई सबसे भीषण मोटर दुर्घटनाओं में से एक है।

उत्तरी युगांडा के एक प्रमुख शहर गुलु जाने वाले राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। विपरीत दिशाओं में जा रहे दो बस चालकों ने अन्य वाहनों को ओवरटेक करने का प्रयास किया और किरयांडोंगो शहर के पास बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई।