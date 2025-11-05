Typhoon Kalmaegi: फिलीपींस में तूफान कालमेगी का कहर, 85 लोगों की मौत; अब इलैंड की ओर से बढ़ रहा है

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    फिलीपींस में कालमेगी तूफान की चपेट में आकर 85 लोगों की मौत (फोटो- रॉयटर)

    एपी, मनीलाफिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण 85 लोगों की मौत हो गई और 75 अन्य लापता हैं। इसके कारण बाढ़ आ गई है। कई लोग छतों पर फंसे हैं और कारें बह गई हैं। यह बाढ़ उस समय आया है, जब फिलीपींस पहले ही एक घातक भूकंप से उबर रहा है।

    इस बीच, मंगलवार को दक्षिणी प्रांत अगुसन डेल सुर में फिलीपींस वायु सेना का एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल कालमेगी से प्रभावित प्रांतों में सहायता प्रदान करने के लिए जा रहा था। फिलीपींस में कालमेगी तूफान के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल रही थी।

    अधिकारियों ने बताया कि तूफान के तट पर पहुंचने से पहले 387,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। फेरी और मछली पकड़ने वाली नावों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया था। 186 घरेलू उड़ानें रद कर दी गईं।

    फिलीपींस हर साल लगभग 20 तूफानों का सामना करता है। कालमेगी वियतनाम और थाईलैंड की ओर से बढ़ रहा है। मध्य वियतनाम में कालमेगी के कारण तेज बारिश की आशंका है।

    थाईलैंड की मौसम एजेंसी ने देश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें कालमेगी के कारण शुक्रवार और सप्ताहांत में भारी बारिश होने की बात कही गई है। इसके कारण बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। 