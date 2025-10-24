Language
    लिथुआनिया के आकाश में घुसे रूस के दो सैन्य विमान, रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:05 AM (IST)

    लिथुआनिया के आकाश में घुसे रूस के दो सैन्य विमान (सांकेतिक तस्वीर)

    रॉयटर, विलनियस। रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच दो रूसी सैन्य विमानों के सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देश लिथुआनिया की वायुसीमा में घुसने की खबर आई है।

    गुरुवार को दोनों रूसी विमान करीब 18 सेकेंड तक लिथुआनिया की सीमा में रहे। घुसपैठ करने वाले विमान एस-30 लड़ाकू विमान और आइआइ-78 टैंकर विमान थे। दोनों विमान लिथुआनिया के आकाश में करीब 700 मीटर भीतर तक गए।

    इस घटना के बाद लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इन्गा रुगिनिएन ने कहा कि इस घटना ने साबित किया कि रूस आतंकी देश की तरह कार्य कर रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। लिथुआनिया अपने सहयोगी देशों के साथ सुरक्षित है।

    घुसपैठ की इस घटना के कुछ देर बाद स्पेन के यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान और नाटो के विमानों ने लिथुआनिया के आकाश में उड़ान भरकर हालात को देखा।

    इससे पहले 19 सितंबर को एस्टोनिया की वायुसीमा में रूस के तीन लड़ाकू विमान घुसे थे। इससे नौ दिन पहले रूस के 20 ड्रोन पोलैंड में जा घुसे थे जिनमें से कुछ को नाटो के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया था। 