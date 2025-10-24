लिथुआनिया के आकाश में घुसे रूस के दो सैन्य विमान, रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ा

रॉयटर, विलनियस। रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच दो रूसी सैन्य विमानों के सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देश लिथुआनिया की वायुसीमा में घुसने की खबर आई है।

गुरुवार को दोनों रूसी विमान करीब 18 सेकेंड तक लिथुआनिया की सीमा में रहे। घुसपैठ करने वाले विमान एस-30 लड़ाकू विमान और आइआइ-78 टैंकर विमान थे। दोनों विमान लिथुआनिया के आकाश में करीब 700 मीटर भीतर तक गए।

इस घटना के बाद लिथुआनिया की प्रधानमंत्री इन्गा रुगिनिएन ने कहा कि इस घटना ने साबित किया कि रूस आतंकी देश की तरह कार्य कर रहा है। वह अंतरराष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। लिथुआनिया अपने सहयोगी देशों के साथ सुरक्षित है।