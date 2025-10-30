Language
    'शी चिनफिंग की ये बात अच्छी नहीं', चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में बोले ट्रंप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:12 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के दौरान कुछ मुद्दों पर असहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगीं। दोनों नेताओं ने भविष्य में बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है।

    ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग से की मुलाकात (फोटो PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि काफी लंबे समय से मेरे एक मित्र के साथ रहना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। चीन के बेहद प्रतिष्ठित और आदरणीय राष्ट्रपति। हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं, और अभी कुछ और बातों पर सहमत होंगे।

    संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग एक महान देश के महान नेता हैं, और मुझे लगता है कि हमारे बीच लंबे समय तक शानदार संबंध बने रहेंगे, और आपका हमारे साथ होना हमारे लिए सम्मान की बात है।"

    यह अच्छी बात नहीं है...

    दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत सफल होने वाली है। वह बहुत ही सख्त वार्ताकार हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।

    चीन के साथ व्यापार समझौते पर हो सकते हस्ताक्षर

    दक्षिण कोरिया के बुसान में चल रही बैठक के दौरान जब ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी चिनफिंग से मुलाकात की। तो ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ व्यापार समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों नेताओं के बीच एक सफल बैठक होगी। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को एक मजबूत वार्ताकार भी बताया।

    क्या बोले चिनफिंग

    चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई साल बीत गए हैं। आपके पुनर्निर्वाचन के बाद से, हमने तीन बार फोन पर बात की है, कई पत्रों का आदान-प्रदान किया है और निकट संपर्क में रहे हैं। हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में, चीन-अमेरिका संबंध कुल मिलाकर स्थिर रहे हैं। हमारी अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते, और दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समय-समय पर मतभेद होना सामान्य बात है।" (एजेंसी इनपुट के साथ)

     