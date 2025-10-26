Hurricane Melissa: तूफान मेलिसा ने विकराल रूप लिया, जमैका की ओर बढ़ा; निवासियों घर से बाहर निकलने को किया मना

रॉयटर, किंग्स्टन (जमैका)। ट्रापिकल तूफान मेलिसा विकराल रूप लेकर जमैका की ओर बढ़ चला है। आशंका है कि एक दो दिन में और तेज तूफान में बदल कर कैरेबियाई देश में तबाही मचा सकता है। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने शनिवार को दी।

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने किंग्स्टन में एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि तेजी से बढ़ता यह तूफान जमैका और दक्षिणी हिस्पानियोला में भयंकर बाढ़, भूस्खलन और तूफानी लहरों का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं, अब तैयारी का समय है।

उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। होल्नेस ने किंग्स्टन के पोर्ट रायल जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। हालांकि अभी उन्हें अनिवार्य निकासी आदेश जारी नहीं किया गया है।