टेक्सास: ट्रेन ने मारी ट्रेलर में टक्कर, सड़क पर बिखरी लग्जरी गाड़ियां!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेक्साल के शेर्ट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के अनुसार, एक समी-ट्रेलर ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान ट्रेन ने टक्कर मार दी। ट्रेन की टक्कर में सेमी ट्रेलर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि सेमी ट्रेलर लेवल पार्किंग कर रहा है। सेमी ट्रेलर पर कई सारी लग्जरी गाड़ियां (चारपहिया वाहन) लदे हुए हैं। इसी दौरान पश्चिम दिशा से आ रही ट्रेन जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि सेमी ट्रैलर का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है।

टक्कर के पहले बाहर निकला चालक इस दौरान उस पर रखी गाड़ियां भी बिखर जाती हैं। ट्रेन की टक्कर में सेमी ट्रेलर का पिछला हिस्सा करीब 50 गज की दूरी तक बिखर जाता है। टक्कर के कुछ ही देर पहले ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है।