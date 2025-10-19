इटली के तट के पास समुद्र में हुआ बड़ा हादसा, नाव पलटने से एक की मौत; दर्जनों लोग हुए लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के तट के पास एक प्रवासी नौका पलटने से एक महिला की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग लापता हैं। यह नौका लीबिया से रवाना होकर दो दिन तक समुद्र में रहने के बाद शुक्रवार को डूब गई।

इटली के लैंपेडूसा द्वीप के पास यह हादसा हुआ, जहां इटली की कोस्ट गार्ड टीम ने 11 लोगों को बचाया जिनमें चार अकेले सफर कर रहे बच्चे भी शामिल थे। यूनिसेफ (UNICEF) के इटली समन्वयक निकोल डेल'आर्चिप्रेटे ने बताया कि मृतक महिला गर्भवती थी और उसका शव लैंपेडूसा लाया गया है।

अलग घटना में दो और प्रवासियों की मौत रविवार को एक और घटना में दो प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से बीमार पाए गए। यह नौका पाकिस्तान, इरीट्रिया और सोमालिया से आए 85 लोगों को लेकर इटली की ओर बढ़ रही थी।