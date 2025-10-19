इटली के तट के पास समुद्र में हुआ बड़ा हादसा, नाव पलटने से एक की मौत; दर्जनों लोग हुए लापता
इटली के तट के पास एक प्रवासी नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। लीबिया से आ रही नाव में सवार लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें इटली के कोस्ट गार्ड ने बचाया। एक अन्य घटना में दो और प्रवासियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2014 से अब तक हज़ारों प्रवासी भूमध्य सागर पार करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इटली के तट के पास एक प्रवासी नौका पलटने से एक महिला की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग लापता हैं। यह नौका लीबिया से रवाना होकर दो दिन तक समुद्र में रहने के बाद शुक्रवार को डूब गई।
इटली के लैंपेडूसा द्वीप के पास यह हादसा हुआ, जहां इटली की कोस्ट गार्ड टीम ने 11 लोगों को बचाया जिनमें चार अकेले सफर कर रहे बच्चे भी शामिल थे। यूनिसेफ (UNICEF) के इटली समन्वयक निकोल डेल'आर्चिप्रेटे ने बताया कि मृतक महिला गर्भवती थी और उसका शव लैंपेडूसा लाया गया है।
अलग घटना में दो और प्रवासियों की मौत
रविवार को एक और घटना में दो प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से बीमार पाए गए। यह नौका पाकिस्तान, इरीट्रिया और सोमालिया से आए 85 लोगों को लेकर इटली की ओर बढ़ रही थी।
इतालवी कर पुलिस ने इस नौका को लैंपेडूसा तट से 16 नौटिकल मील दूर पकड़ा और गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल भेजा गया।
साल 2014 से अब तक 32 हजार 700 से ज्यादा प्रवासियों की मौत
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से अब तक 32,700 से अधिक प्रवासी भूमध्य सागर पार करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं, जिनमें हर पांच में से एक बच्चा था। यूएन प्रवासन संगठन (IOM) के प्रवक्ता फ्लावियो दी जियाकोमो ने बताया कि साल 2025 में अब तक 916 प्रवासियों की मौत हो चुकी है।
