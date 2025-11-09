ब्राजील में तूफान का कहर, इमारतें गिरीं; छह लोगों की मौत और 700 से ज्यादा घायल

एएफपी, ब्राजील। शनिवार को ब्राजील में आए एक बवंडर में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 750 लोग घायल हो गए, जिससे एक शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम को आए बवंडर ने पराना राज्य के 14,000 लोगों की आबादी वाले शहर रियो बोनिटो डू इगुआकु में कारों को खिलौनों की तरह पलट दिया और इमारतों को नष्ट कर दिया। तूफान कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन ओले और 250 किलोमीटर प्रति घंटे (155 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आया। हवाई तस्वीरों में शहर का लगभग पूरा इलाका तबाह हो गया है, हर जगह इमारतें और मलबा बिखरा हुआ है।

पराना राज्य सरकार ने बताया कि बवंडर में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 750 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति लापता बताया गया है। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शहर का 90 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।