नए मेयर का नाम तक नहीं बोल पाए अमेरिकी! 2025 के टॉप-5 ‘कठिन’ शब्दों की लिस्ट वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने को है। इस साल कई ऐसी खबरें आई जिसने अपनी ओर सबका ध्यान खींचा। हालांकि इस साल कुछ ऐसी खबरें भी आई जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। दरअसल अमेरिकी लोगों को इस साल कुछ जाने-माने नामों और जगहों के सही उच्चारण में भी काफी मुश्किल आई। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर और पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम का नाम शामिल है जिनका उच्चारण इस साल अमेरिकियों ने सबसे ज्यादा गलत किया।

लैंग्वेज-लर्निंग कंपनी बैबेल और क्लोज्ड-कैप्शनिंग कंपनी द कैप्शनिंग ग्रुप ने गुरुवार को 2025 के ऐसे शब्दों की लिस्ट जारी की, जिसने अमेरिकी न्यूज एंकरों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों को काफी ज्यादा परेशान किया। पॉलिटिक्स का नया चेहरा जोहरान ममदानी इस लिस्ट में न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी का नाम प्रमुखता से शामिल है। कई मौकों पर ममदानी गलत बोला गया। जनवरी में जब वह पद संभालेंगे, तो 34 वर्षीय ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर, अफ्रीका में पैदा हुए पहले मेयर और दक्षिण एशियाई विरासत वाले पहले मेयर बनेंगे।

सही उच्चारण बैबेल के अनुसार, जोहरान ममदानी का नाम जो-रान मम-डाह-नी (Zo-ran Mam-dah-nee) बोला जाना चाहिए। अक्सर लोग उनके उपनाम (सरनेम) में ‘M’ और ‘N’ अक्षरों को आगे-पीछे कर देते थे, जिससे उच्चारण गलत हो जाता था। ममदानी ने खुद इस बात को क्लियर किया है कि अगर कोई उनका नाम सही से बोलने की कोशिश करता है और गलती करता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ लोग जानबूझकर उनका गलत नाम बोलते हैं। मेयर चुनाव की एक डिबेट के दौरान, उन्होंने अपने विरोधी को टोकते हुए कहा था: "नाम ममदानी है। M-A-M-D-A-N-I।"

लूव्र बोलना में भी परेशानी अक्टूबर में फ्रांस के शाही गहनों की चोरी के बाद, दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम लूव्र (Louvre) का नाम भी कई लोगों ने गलत बोला। बैबेल का कहना है कि इसका सही उच्चारण लूव्र है, जिसमें "रुह" (v-ruh) पर बहुत हल्का उच्चारण होता है, जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ।

बैबेल में भाषा और संस्कृति विशेषज्ञ एस्टेबान टौमा ने बताया, "इनमें से बहुत सारे शब्द अलग-अलग भाषाओं से आए हैं, इसलिए हमें ऐसी आवाज अपनानी पड़ती है जो हमने पहले कभी नहीं निकाली।" इस लिस्ट में कुछ और शब्द शामिल हैं एसिटामिनोफेन (Acetaminophen): यह टाइलेनॉल में मौजूद सक्रिय तत्व है। इसका उच्चारण uh-SEE-tuh-MIH-nuh-fen होता है। इस शब्द को बोलते समय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अटक गए थे, जब वह गर्भवती महिलाओं से दर्द की दवा न लेने की अपील कर रहे थे।