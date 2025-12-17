ऑस्ट्रेलिया में हुई गोलीबारी में तीन भारतीय छात्र हुए घायल, बॉन्डी बीच हमले के पीड़ितों को आज दी जाएगी सामूहिक श्रद्धांजलि

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए 40 लोगों में तीन भारतीय छात्र भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया टुडे समाचार पोर्टल के अनुसार, इन तीन छात्रों में से दो का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार के हमले में घायल हुए भारतीय छात्रों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोलीबारी में भारतीय छात्र घायल हो गए, और उनकी सटीक स्थिति की अभी तक औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। 24 वर्षीय नवीद अकरम और उनके 50 वर्षीय पिता ने यहूदी त्योहार हनुक्का बाय द सी के दौरान एक सभा पर गोलियां चलाईं।

इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। घायलों में से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दो घायल पुलिस अधिकारियों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। पीड़ितों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया में बुधवार को बोंडी बीच सामूहिक गोलीबारी के पीड़ितों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस सभा में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय की कार्यकारी परिषद ने कहा कि पांच बच्चों के पिता, जिन्हें "बॉन्डी रब्बी" के नाम से जाना जाता था, को चाबाद ऑफ बॉन्डी सिनेगॉग में सुबह की प्रार्थना सभा में याद किया जाएगा।