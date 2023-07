VIDEO: बैस्टिल डे में दिखेगी भारत के राफेल की ताकत, ये लड़ाकू विमान लेंगे परेड में हिस्सा

पेरिस, एएनआइ। बैस्टिल डे मनाने के लिए फ्रांस तैयार है। 14 जुलाई हर साल देश बैस्टिल डे मनाता है। इस दिन एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस साल बैस्टिल डे के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे।

इस साल का बैस्टिल डे भारत के लिए काफी खास है। इस बार न सिर्फ बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं, बल्कि भारत की तीनों सेनाएं भी परेड में हिस्सा लेने वाली हैं। बता दें कि भारतीय वायु सेना के चार राफेल लड़ाकू विमान, दो सी-17 ग्लोबमास्टर और नौसेना का एक स्वदेशी युद्धपोत फ्रांस पहुंच चुका है।

समाचार एजेंसी एएनआइ ने गुरुवार को वीडियो जारी करते हुए फ्रांस में मौजूद भारतीय वायु सेना के एक राफेल की झलक दिखाई है। ये राफेल विमान बैस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा।

फ्रांस जाने से पहले पीएम मोदी दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों से संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि 2022 में फ्रांस की मेरी आखिरी आधिकारिक यात्रा के बाद से मुझे राष्ट्रपति मैक्रों से कई बार मिलने का अवसर मिला है। हाल ही में मई 2023 में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के हिरोशिमा में हमारी मुलाकात हुई।"

Leaving for Paris, where I will take part in the Bastille Day celebrations. I look forward to productive discussions with President @EmmanuelMacron and other French dignitaries.

Other programmes include interacting with the Indian community and top CEOs. https://t.co/jwT0CtRZyB