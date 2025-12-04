बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत गंभीर, अस्पताल में मिले तीनों सेनाओं के प्रमुख और मोहम्मद यूनुस

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच देश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली।

बांग्लादेश में इस तरह के बहुत कम अवसर दिखे हैं, जब तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ इस तरह किसी से मिलने पहुंचे। इधर, खालिदा के उपचार में मदद के लिए बुधवार को ब्रिटिश डाक्टरों की एक टीम भी ढाका पहुंच गई।

देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी बुधवार की शाम अस्पताल पहुंचे और खालिदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वह करीब एक घंटे अस्पताल में रहे। अंतर-सेवा जनसंपर्क निदेशालय (आइएसपीआर) ने एक बयान में बताया कि सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां, नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने मंगलवार को एवरकेयर अस्पताल में खालिदा जिया से मुलाकात की।

स्थानीय मीडिया ने बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शैरुल कबीर के हवाले से बताया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने खालिदा के पारिवारिक सदस्यों और उनकी चिकित्सा टीम से भी बातचीत की। बीती रात जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान ने भी पूर्व पीएम से मुलाकात की।बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा को 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए हैं।