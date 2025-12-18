Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपके भरोसे के लिए धन्यवाद', प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया में मिला स्टैंडिंग ओवेशन

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:30 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेबुधवार को इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 90 सेकंड तक लगातार ख ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया में मिला स्टैंडिंग ओवेशन (फोटो- एक्स)

    एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेबुधवार को इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 90 सेकंड तक लगातार खड़े होकर तालियां बजाकर सम्मान दिया गया, जो पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र की उनकी पहली यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण था और द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करने वाली गर्मजोशी और सद्भावना को दर्शाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री द्वारा इथियोपिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद तालियां बजनी शुरू हो गईं और जब वे मंच से नीचे उतरे और संसद सदस्यों का अभिवादन किया तो यह सिलसिला जारी रहा, जो स्पष्ट रूप से दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते संबंधों को रेखांकित करता है।

    "आपकी मित्रता के लिए धन्यवाद, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद... धन्यवाद," प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के समापन में आभार व्यक्त करने के लिए इथियोपियाई मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहा। उनके इस कथन पर संसद में लगातार तालियां बजती रहीं।

    अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समकालीन साझेदारी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रखते हुए भारत और इथियोपिया के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व, दोनों क्षेत्रों के बीच आदान-प्रदान वाणिज्य से परे विचारों और जीवन शैली तक फैला हुआ था।

    उन्होंने कहा कि अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी थे, उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समय में यह संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर गया जब 1941 में देश की मुक्ति के दौरान भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।

    इन ऐतिहासिक संबंधों को आधार बनाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच विस्तारित आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 75,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। हमने भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

    उन्होंने भारत के शासन अनुभव, विशेष रूप से सेवा वितरण के क्षेत्र में, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने सेवाओं को प्रदान करने के तरीके और लोगों द्वारा उन तक पहुंचने के तरीके को बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान इथियोपिया के साथ खड़े होने पर भारत को गर्व है।

    मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक: शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलना ''भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा'' को दर्शाता है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। शाह ने मोदी को बधाई देते हुए कहा कि द ग्रेट आनर निशान फ इथियोपिया'' प्रधानमंत्री को विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया 28वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जोकि उनकी राजनैतिक कुशलता की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। 