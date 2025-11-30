Language
    मां खालिदा जिया की खराब सेहत के बावजूद तारिक रहमान नहीं लौटेंगे बांग्लादेश, क्या है वजह?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी अब मुश्किल दिख रही है। 17 साल से लंदन में रह रहे तारिक ने कहा है कि उनकी वापसी उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा कारणों से वह नहीं लौट सकते। सरकार का कहना है कि उनकी वापसी पर कोई रोक नहीं है। खालिदा जिया फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हैं।

    Hero Image

    तारिक रहमान और खालिदा जिया। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान की घर वापसी अब अनिश्चित हो गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं।

    कुछ दिन पहले बीबीसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह घर लौटेंगे। जब खालिदा जिया की सेहत ''गंभीर'' हो गई तो कई लोगों ने सोचा कि अब वह जल्द ही घर लौटेंगे। लेकिन तारिक रहमान ने कहा कि उनकी बांग्लादेश वापसी उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती।

    तारिक रहमान ने क्या लिखा?

    तारिक रहमान ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा,''किसी भी बच्चे की तरह संकट के समय में अपनी मां के स्नेह को महसूस करने की मेरी प्रबल इच्छा है। लेकिन सभी की तरह मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं और ना ही मैं अकेले नियंत्रण में हूं।'' उन्होंने कहा,''इस संवेदनशील मुद्दे पर विस्तार से बताने के लिए स्थान सीमित है। हमारा परिवार आशान्वित है कि जब राजनीतिक वास्तविकता अपेक्षित स्तर तक पहुंचेगी, तो मेरे घर लौटने की लंबी प्रतीक्षा समाप्त होगी।''

    बीएनपी नेताओं का क्या कहना है?

    कुछ बीएनपी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा कारणों से वह घर नहीं लौट सकते। हालांकि, अंतरिम सरकार का कहना है कि वह तारिक रहमान की देश वापसी में कोई बाधा नहीं डाल रही है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम से पूछा गया कि क्या तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को लेकर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध है, तो प्रेस सचिव ने कहा, ''इस संबंध में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध या आपत्ति नहीं है।''

    खालिदा जिया को 23 नवंबर को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबे समय से हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, जिगर की सिरोसिस और किडनी जटिलताओं जैसी बीमारियों से पीडि़त हैं। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और सेना के कमांडर जियाउर रहमान की विधवा हैं।

