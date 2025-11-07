सोमालिया तट पर समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया गया टैंकर, सभी 24 लोग सुरक्षित बचाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती रोधी बल ने शुक्रवार को माल्टा के झंडे वाले व्यापारी टैंकर हेलास एफ्रोडाइट को मुक्त करा लिया। समुद्री लुटेरों ने गुरुवार को इस पर सोमालिया तट के पास कब्जा कर लिया था।

यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन आपरेशन अटलांटा ने कहा कि जहाज पर सवार 24 लोगों का पूरा दल सुरक्षित है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।भारत से दक्षिण अफ्रीका गैसोलीन ले जा रहे हेलास एफ्रोडाइट पर समुसमुद्रीद्री डाकुओं ने गुरुवार को हमला बोला था। चालक दल ने एक सेफ रूम में छिपकर जान बचाई थी। टैंकर की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के नौसैनिक बल ने एक युद्धपोत भेजा था।

एक हफ्ते में डाकुओं द्वारा दूसरा हमला वहीं, सोमालिया तट पर शुक्रवार को समुद्री डाकुओं ने एक और टैंकर पर हमले की कोशिश की, लेकिन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ले जा रहा जहाज वहां से सफलतापूर्वक बच निकला। समुद्री डाकुओं ने स्पीडबोट से उनका पीछा किया। एक हफ्ते में समुद्री डाकुओं द्वारा यह दूसरा हमला है।

मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एलएनजी टैंकर अल थुमामा ने तीन डाकुओं द्वारा स्पीड बोट से पीछा किए जाने की सूचना दी थी। टैंकर कतर के रास लाफन से केप आफ गुड होप होते हुए पोलैंड जा रहा था। उसने अपनी गति बढ़ाई और स्पीडबोट से आगे निकल गया। जहाज के संचालक जापान की एनवाईके एलएनजी शिपमैनेजमेंट ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।