Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमालिया तट पर समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया गया टैंकर, सभी 24 लोग सुरक्षित बचाए

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:13 PM (IST)

    यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती रोधी बल ने सोमालिया तट के पास समुद्री लुटेरों द्वारा कब्जा किए गए माल्टा के झंडे वाले टैंकर हेलास एफ्रोडाइट को छुड़ा लिया है। जहाज पर सवार सभी 24 लोग सुरक्षित हैं। एक अन्य घटना में, समुद्री डाकुओं ने एक एलएनजी टैंकर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन टैंकर भागने में सफल रहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया गया टैंकर। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती रोधी बल ने शुक्रवार को माल्टा के झंडे वाले व्यापारी टैंकर हेलास एफ्रोडाइट को मुक्त करा लिया। समुद्री लुटेरों ने गुरुवार को इस पर सोमालिया तट के पास कब्जा कर लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन आपरेशन अटलांटा ने कहा कि जहाज पर सवार 24 लोगों का पूरा दल सुरक्षित है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।भारत से दक्षिण अफ्रीका गैसोलीन ले जा रहे हेलास एफ्रोडाइट पर समुसमुद्रीद्री डाकुओं ने गुरुवार को हमला बोला था। चालक दल ने एक सेफ रूम में छिपकर जान बचाई थी। टैंकर की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के नौसैनिक बल ने एक युद्धपोत भेजा था।

    एक हफ्ते में डाकुओं द्वारा दूसरा हमला

    वहीं, सोमालिया तट पर शुक्रवार को समुद्री डाकुओं ने एक और टैंकर पर हमले की कोशिश की, लेकिन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ले जा रहा जहाज वहां से सफलतापूर्वक बच निकला। समुद्री डाकुओं ने स्पीडबोट से उनका पीछा किया। एक हफ्ते में समुद्री डाकुओं द्वारा यह दूसरा हमला है।

    मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एलएनजी टैंकर अल थुमामा ने तीन डाकुओं द्वारा स्पीड बोट से पीछा किए जाने की सूचना दी थी। टैंकर कतर के रास लाफन से केप आफ गुड होप होते हुए पोलैंड जा रहा था। उसने अपनी गति बढ़ाई और स्पीडबोट से आगे निकल गया। जहाज के संचालक जापान की एनवाईके एलएनजी शिपमैनेजमेंट ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)