पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज तुर्किये में होगी वार्ता, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद पर हो सकती है चर्चा

आइएएनएस, काबुल। खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वसीक के नेतृत्व में अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को पाकिस्तान के साथ होने वाली वार्ता के नए दौर के लिए तुर्किये जाएगा। तीसरे दौर की मध्यस्थता तुर्किये और कतर कर रहे हैं खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वसीक का प्रतिनिधिमंडल सीमा तनाव पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करेगा। इस्तांबुल में गुरुवार को होने वाली शांति वार्ता के तीसरे दौर की मध्यस्थता तुर्किये और कतर कर रहे हैं।

दूसरे दौर की वार्ता बिना किसी प्रगति के समाप्त हो गई थी इससे पहले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दोहा और इस्तांबुल में वार्ता हुई थी। हालांकि, सीमा पार आतंकी गतिविधियों को लेकर दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच मतभेद के कारण दूसरे दौर की वार्ता बिना किसी प्रगति के समाप्त हो गई।

पाकिस्तान ने काबुल से लिखित गारंटी मांगी है पाकिस्तान ने बार-बार तालिबान शासन पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समूह का समर्थन करने का आरोप लगाया है और काबुल से लिखित गारंटी मांगी है कि वह ऐसे समूहों को अफगान धरती पर सक्रिय होने से रोकेगा।