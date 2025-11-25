Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सही समय पर जवाब दिया जाएगा...' पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद मुनीर को तालिबान की धमकी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    तालिबान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को धमकी दी है। यह धमकी पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में आई है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को 'सही समय पर जवाब दिया जाएगा' और वे अफगानिस्तान की रक्षा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध हाल के महीनों में तनावपूर्ण रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तालिबान की पाकिस्तानी सेना को धमकी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने अपने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में किए गए एयरस्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। उसने इसे अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला बताया है।

    अफगानिस्तान ने इसे पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर माने गए नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन बताया है। साथ ही सरकार ने कहा कि वह सही समय पर इसका जवाब देगी।

    अफगानिस्तान सरकार के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की दुश्मनी भरी कार्रवाई, मिलिट्री शासन की लगातार नाकामियों को साबित करती है। मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि अपने एयरस्पेस, इलाके और नागरिकों की रक्षा करना उसका कानूनी हक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तालिबान की पाकिस्तानी सेना को धमकी

    उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा, 'पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के इलाके में एक और उल्लंघन का जवाब दिया गया। कल रात अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है।

    पाकिस्तानी सेना की इन दुश्मनी भरी कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। वे सिर्फ़ यह साबित करते हैं कि गलत इंटेलिजेंस से चलाए जा रहे ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की चल रही नाकामियों को सामने लाते हैं। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस उल्लंघन और हमले की कड़ी निंदा करता हैं।'

    हवाई हमलों के जवाब में चेतावनी

    अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सोमवार रात अफगानिस्तान में पाकिस्तानी बमबारी में नौ बच्चों की मौत हो गई।

    मंगलवार को एक X पर एक पोस्ट में प्रवक्ता ने कहा, 'कल रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के मुगलगई इलाके में, पाकिस्तानी हमलावर सेना ने एक स्थानीय नागरिक, वलियत खान, काजी मीर के बेटे के घर पर बमबारी की। इस वजह से नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) मारे गए'

    अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट ने हमले की निंदा की 

    इसके बाद एक अन्य पोस्ट में स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक महिला मारी गई, और उसका घर तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि कुनार और पक्तिका में भी एयर स्ट्राइक हुए हैं जहां चार आम लोग घायल हो गये।

    अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट हामिद करजई ने एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की है। X पर एक पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान से 'अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और अच्छे पड़ोसी की नींव पर रिश्ते बनाने, दूर की सोच के साथ काम करने, और नुकसान पहुंचाने वाली और दुश्मनी वाली पॉलिसी दोहराने से बचने' की अपील की।