चीन से निपटने के लिए ताइवान का एक्शन प्लान, राष्ट्रपति लाई ने किया बड़ा एलान 

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। चीन से खतरे का सामना कर रहा ताइवान 'टी-डोम' नामक एक नई बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाएगा। इस द्वीपीय क्षेत्र के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शुक्रवार को दुश्मन के खतरों से निपटने के लिए नई वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करने और रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा की।

बता दें कि चीन इस स्वायत्त द्वीपीय क्षेत्र को अपना मानता है और इसे धमकाने के लिए अक्सर ही लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को भेजता रहता है।लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को चीन से बढ़ते सैन्य और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ताइवानी सरकार उसके दावों का विरोध करती है।

ताइवान बनाएगा 'टी-डोम' वायु रक्षा प्रणाली लाई ने राष्ट्रीय दिवस के संबोधन में कहा कि ताइवान रक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए ²ढ़ संकल्पित है और वह वर्ष के अंत तक सैन्य खर्च के लिए एक विशेष बजट प्रस्तावित करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम टी-डोम के निर्माण को तेज करेंगे।

ताइवान में एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करेंगे।' उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहली बार इस वायु रक्षा प्रणाली का जिक्र किया, लेकिन 'टी-डोम' के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। एक स्त्रोत ने बताया कि यह प्रणाली इजरायली आयरन डोम के समान होगी।-