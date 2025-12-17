Language
    सिडनी के हीरो ने कैसे हमलावर को किया निहत्था? पिता ने गर्व से बताया बेटे का अतीत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    अहमद अल अहमद। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के वीडियो में देखा गया कि जब हमलावर लोगों पर गोलियां बरसा रहा था, तब एक शख्स जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे निहत्था कर दिया। लोगों के मन ये सवाल आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया?

    अहमद अल अहमद के रिश्तेदारों ने बताया कि उनका जन्म सीरिया में हुआ था और वे पुलिसकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 44 साल के अहमद दोस्त से मिलने के लिए बोंडी बीच पर गए थे, तभी अचानक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गोलीबारी शुरू कर दी।

    अहमद अल अहमद ने आतंकी से छीन ली बंदूक

    अहमद अल अहमद का वीडियो दुनियाभर में वायरल हो गया जिसमें पहले तो वो दो कारों के बीच में छिपते हैं और फिर हमलावरों में से एक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे हमलावर के हाथ से बंदूक छीन लेते हैं और उस पर तान लेते हैं। हमलावरों में से एक ने अहमद को पांच गोलियां मारी, अब उनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि गोली लगने के बाद भी उन्होंने कई लोगों की जान बचाई।

    दुनिया में चर्चा का विषय बन गए अहमद अल अहमद

    गोलीबारी के बाद अहमद अल अहमद दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के वीरतापूर्वक आतंकवादी का सामना किया और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए उसे निहत्था कर दिया।

    सीरिया पुलिस में दी सेवाएं दे चुके हैं अहमद अल अहमद 

    अहमद अल अहमद अपने माता-पिता के साथ इस साल सिडनी शिफ्ट हुए। अहमद के पिता मोहम्मद फतेह अल अहमद ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अहमद अल अहमद ने सीरिया पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों में सेवा दी है।

    पिता ने कहा कि मुझे गर्व और सम्मान महसूस होता है क्योंकि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का हीरे है। उनकी मां मलाकेह हसन अल अहमद ने कहा कि मेरा बेटा हमेशा बहादुर रहा है, वह लोगों की मदद करता है।