    'द मीडियेटर' के नाम से मशहूर हैं ओमान के सुल्तान', दुनिया की सबसे शानदार रॉयल यॉट्स के हैं मालिक

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आज, वे सुल्तान हैथम बिन तारिक से मिलेंगे, जिनके साथ कॉम्प्रिहे

    द मीडियेटर' के नाम से मशहूर हैं ओमान के सुल्तान (फाइल फोटो)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में बुधवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। मस्कट एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के डिप्टी प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया।

    होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका जोरदार स्वागत किया। आज यानी गुरुवार को पीएम मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की मजबूत संभावना है। इसके अलावा ऊर्जा, रक्षा, निवेश और समुद्री सहयोग पर भी समझौते हो सकते हैं।

    द मीडियेटर' के नाम से मशहूर हैं ओमान के सुल्तान

    'द मीडियेटर' के नाम से मशहूर सुल्तान हैथम बिन तारिक (70) खाड़ी क्षेत्र के उन चुनिंदा शासकों में हैं, जो तटस्थ कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अरब जगत का 'स्विट्जरलैंड' कहा जाता है। यमन संकट में ओमान एकमात्र खाड़ी देश रहा जो तटस्थ रहा और 25 हजार से अधिक यमनी शरणार्थियों को जगह दी।

    सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच 2023 में मस्कट में समझौता कराने में उनकी भूमिका अहम रही। अमेरिका-ईरान और इजराइल-हमास संघर्ष में भी वे पर्दे के पीछे समाधान तलाशते रहे हैं। सुल्तान हैथम का परिवार पिछले 281 वर्षों से ओमान पर शासन कर रहा है।

    वे शाही परंपराओं को आधुनिक शासन का हिस्सा बनाए रखते हैं। ओमान में विशेष अवसरों पर शाही भोजन को 48 घंटे तक रेत में दबाकर पकाने की परंपरा आज भी जीवित है। शाही शौक की बात करें तो सुल्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपरयॉट 'फुल्क अल सलामह' (164 मीटर) के मालिक हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 500 मिलियन डॉलर है। यह यॉट शाही सुविधाओं से लैस है।

    उनके पास विंटेज कारों का शानदार संग्रह है, जिसमें 130 साल पुरानी दुर्लभ फेरारी और रोल्स रॉयस शामिल हैं। मर्सिडीज-मेबैक और बेंटले जैसी लग्जरी कारें भी उनके गैरेज की शोभा बढ़ाती हैं।