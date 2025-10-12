Language
    सूडान के अल-फशीर शहर पर आरएसएफ ने किए हमले, 60 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:58 AM (IST)

    सूडान के अल फशीर शहर में रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ने एक आश्रय केंद्र पर ड्रोन और तोपखाने से हमले किए, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। आरएसएफ ने शहर की घेराबंदी कर रखी है, जिससे भुखमरी और बीमारी फैल रही है। सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष गृह युद्ध में बदल चुका है, जिससे नागरिकों की स्थिति गंभीर हो गई है।

    सूडान में आरएसएफ के हमले (फाइल)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूडान के अल फशीर शहर में एक आश्रय केंद्र पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ने ड्रोन और तोपखाने से हमले किए। आश्रय केंद्र पर दो बार ड्रोन और आठ बार तोपखाने के गोले से हमला किए गए।

    स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार रात और शनिवार सुबह किए गए इन हमलों में 60 लोग मारे गए। अल फशीर शहर की आरएसएफ ने घेराबंदी की है, क्योंकि वह दारफुर क्षेत्र में सेना के अंतिम गढ़ पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है। घेराबंदी के कारण शहर में भुखमरी और बीमारी फैल गई है।

    लगातार ड्रोन और तोपखाने के हमलों से विस्थापितों के आश्रय स्थल, मस्जिदें, अस्पताल और क्लीनिक प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच छिड़ा संघर्ष गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)