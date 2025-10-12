सूडान के अल-फशीर शहर पर आरएसएफ ने किए हमले, 60 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूडान के अल फशीर शहर में एक आश्रय केंद्र पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ने ड्रोन और तोपखाने से हमले किए। आश्रय केंद्र पर दो बार ड्रोन और आठ बार तोपखाने के गोले से हमला किए गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार रात और शनिवार सुबह किए गए इन हमलों में 60 लोग मारे गए। अल फशीर शहर की आरएसएफ ने घेराबंदी की है, क्योंकि वह दारफुर क्षेत्र में सेना के अंतिम गढ़ पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है। घेराबंदी के कारण शहर में भुखमरी और बीमारी फैल गई है।