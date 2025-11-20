बांग्लादेश में आंदोलन से सत्ता में आए छात्रों ने बनाई पार्टी, हसीना को मौत की सजा के एलान से स्थिति बिगड़ी

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सजा सुनाए जाने के विरोध में बने हिंसक और तनावपूर्ण वातावरण में सुधार हो रहा है। लेकिन राजधानी ढाका सहित सभी प्रमुख शहरों-स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात हैं।

हसीना की पार्टी अवामी लीग के आह्वान पर बंद में कई शहरों में हिंसा हुई थी लेकिन बुधवार को लगातार दूसरे दिन किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इस बीच हिंसक आंदोलन के जरिये सत्ता पर काबिज हुए युवाओं ने नई पार्टी बनाई है।

शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बनी स्थितियों में बुधवार को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों और उनमें कार्यरत न्यायाधीशों की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और वहां पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है।