अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अल साल्वाडोर के प्रशांत तट पर 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है। मंत्रालय ने कहा कि भूकंप से तत्काल कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा मध्य अमेरिका क्षेत्र के तट पर भी 6.6 तीव्रता का भूकंप आया है।

अल साल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.5 रही तीव्रता (फोटो प्रतिकात्मक)

Your browser does not support the audio element.

सैन साल्वाडोर, एजेंसी। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी रायटर को प्रत्यक्षदर्शी ने इसकी जानकारी दी है। रिक्टर स्केल पर 6.5 रही तीव्रता यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, अल साल्वाडोर के प्रशांत तट पर 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है। मंत्रालय ने कहा कि भूकंप से तत्काल कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा मध्य अमेरिका क्षेत्र के तट पर भी 6.6 तीव्रता का भूकंप आया है। खबर अपडेट हो रही है।

Edited By: Mohd Faisal