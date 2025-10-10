फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी फिलीपींस में शुक्रवार सुबह सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, दक्षिणी फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के साथ ही सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। आसपास के तटीय इलाकों के लोगों से ऊँचे स्थानों पर जाने को कहा गया है।

भूकंप के कारण किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। फिवोल्क्स एजेंसी ने मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल के मनाय शहर के तटवर्ती जलक्षेत्र में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद के झटकों की भी चेतावनी जारी कर दी है।

फिवोल्क्स के अनुसार, यहां अगले दो घंटों में सामान्य ज्वार से एक मीटर से भी ज्यादा ऊँची लहरें उठने की उम्मीद है। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.4 और गहराई 58 किमी (36 मील) बताई है। सुनामी की चेतावनी जारी अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। भूकंप के केंद्र से 300 किमी (186 मील) के दायरे में स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं। बड़े नुकसान की खभर नहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप से किसी तरह की तबाही या बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। हालांकि, भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप के जोरदार झटके फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में महसूस किए गए हैं।