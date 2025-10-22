Language
    श्रीलंका: विपक्षी नेता की ऑफिस में ही गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    श्रीलंका में विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा की उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वेलिगामा शहर के काउंसिल चेयरमैन विक्रमसेकरा मतदाताओं से मिल रहे थे, तभी एक हमलावर ने उन पर गोलियां चलाईं। हमलावर फरार हो गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह घटना देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं का हिस्सा है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका में एक चौंकाने वाली घटना में विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा की बुधवार को उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं की कड़ी में पहली बार किसी राजनेता की हत्या का मामला है। 38 वर्षीय विक्रमसेकरा वेलिगामा शहर के काउंसिल चेयरमैन थे। अपने कार्यालय में मतदाताओं से मिल रहे थे, तभी एक हमलावर ने रिवॉल्वर से उन पर कई गोलियां चलाईं।

    पुलिस के अनुसार, हमलावर घटनास्थल से फरार हो गया और इस हमले में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

    पुलिस ने क्या कहा?

    पुलिस ने एक बयान में कहा, "हत्यारे को पकड़ने के लिए जांच जारी है।" इस घटना ने श्रीलंका की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

    श्रीलंका में इस साल हिंसक अपराधों में तेजी आई है। इनमें से ज्यादातर ड्रग गिरोहों और संगठित अपराध से जुड़े हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 100 से अधिक गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है।

    कानून-व्यवस्था पर उठते सवाल

    यह हत्या राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी राजनेता की पहली हत्या है। उनकी सरकार ने पिछले साल सत्ता संभालते समय कानून-व्यवस्था बहाल करने का वादा किया था। इस घटना ने सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    इससे पहले फरवरी में एक सनसनीखेज वारदात में, एक वकील की वेशभूषा में आए हमलावर ने कोलंबो की एक अदालत में एक संदिग्ध की गोली मारकर हत्या कर दी थी।