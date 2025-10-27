श्रीलंकाई नौसेना ने व्यापारी जहाज से 14 लोगों को किया रेस्क्यू, नौ भारतीय नाविक शामिल
श्रीलंकाई नौसेना ने एक व्यापारी जहाज से 14 लोगों को बचाया है, जिनमें नौ भारतीय नाविक शामिल हैं। जहाज से संकट का संकेत मिलने के बाद नौसेना ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। नौसेना की तत्परता की सराहना की जा रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंकाई नौसेना ने व्यापारी जहाज इंटीग्रिटी स्टार के इंजन में खराबी आने के बाद 14 सदस्यीय चालक दल के सदस्यों को बचाया। इनमें भारतीय नाविक भी शामिल थे। नौसेना प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने कहा कि जहाज श्रीलंका से 100 समुद्री मील दक्षिण में संकट में था।
चालक दल के 14 सदस्यों में से नौ भारतीय नागरिक थे। नौसेना ने बताया कि संकट की सूचना मिलने पर रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के तहत समुद्रा जहाज को खोज और बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया। जहाज को दक्षिणी बंदरगाह हंबनटोटा लाया गया। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को आसपास के एक अन्य व्यापारी जहाज, मार्निंग ग्लोरी ने सहायता प्रदान की।
The Sri Lanka Navy rescued 14 crew members from the ship MV INTEGRITY STAR, which had engine trouble about 100 nautical miles south of Sri Lanka.— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) October 27, 2025
All crew from India, Turkey and Azerbaijan were safely brought to Hambantota Port.
Great job by the Sri Lanka Navy 👏🇱🇰… pic.twitter.com/40DXpDnRI1
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
