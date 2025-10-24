गुम हुई इतने साल पुरानी पिकासो की पेंटिंग स्पेन पुलिस ने की बरामद, कीमत जान रह जाएंगे हैरान 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेन की पुलिस ने पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग बरामदगी का दावा किया है, जो एक प्रदर्शनी के दौरान गायब हो गई थी। यह पेंटिंग अक्टूबर की शुरुआत में मैड्रिड से दक्षिणी शहर ग्रेनेडा ले जाते समय गायब हो गई थी।

स्टिल लाइफ विद गिटार के नाम की ये पेंटिंग 1919 में गौचे और पेंसिल से बनाई गई थी। जिसकी कीमत लगभग 6 लाख यूरो (7 लाख डॉलर) आंकी गई। पेंटिंग को काजाग्रानाडा फाउंडेशन की एक नई एग्जिबिशन के हिस्से के तौर पर दिखाया जाना था।

कैसे गायब हो गई पेंटिंग? जब 6 अक्टूबर को जब ट्रक का सामान खोला गया तो क्यूरेटर ने देखा कि पिकासो की कलाकृति गायब थी। काजाग्रानाडा फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि ट्रक से डिलीवर किया गया सारा सामान तीन दिन पहले आने के बाद से ही वीडियो सर्विलांस में था। बाद में गुम हुई पेंटिंग की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। अब पुलिस ने इसके मिलने का दावा किया है लेकिन यह नहीं बताया कि पेंटिंग कहां से बरामद हुई?

पुलिस ने क्या बताया? नेशनल पुलिस के एक बयान में कहा गया, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि पेंटिंग शायद ट्रांसपोर्ट ट्रक पर लोड नहीं की गई थी।" पुलिस ने अपने साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की तस्वीरें जारी कीं, जो बरामद टुकड़े वाले पैकेज की जांच कर रहे थे। फाउंडेशन ने उम्मीद जताई कि "स्टिल लाइफ विद गिटार" को अभी भी एग्जिबिशन के हिस्से के तौर पर दिखाया जाएगा, जो 9 अक्टूबर को शुरू हुई और 11 जनवरी तक चलेगी।