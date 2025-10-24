गुम हुई इतने साल पुरानी पिकासो की पेंटिंग स्पेन पुलिस ने की बरामद, कीमत जान रह जाएंगे हैरान
स्पेनिश पुलिस ने पाब्लो पिकासो की 'स्टिल लाइफ विद गिटार' नामक पेंटिंग बरामद की है, जो प्रदर्शनी के लिए ले जाते समय गायब हो गई थी। 1919 में बनी इस पेंटिंग की कीमत लगभग 6 लाख यूरो है। पुलिस के अनुसार, पेंटिंग शायद ट्रक पर लोड ही नहीं हुई थी। पिकासो की कलाकृतियां अक्सर चोरी के निशाने पर रहती हैं, क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होती हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्पेन की पुलिस ने पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग बरामदगी का दावा किया है, जो एक प्रदर्शनी के दौरान गायब हो गई थी। यह पेंटिंग अक्टूबर की शुरुआत में मैड्रिड से दक्षिणी शहर ग्रेनेडा ले जाते समय गायब हो गई थी।
स्टिल लाइफ विद गिटार के नाम की ये पेंटिंग 1919 में गौचे और पेंसिल से बनाई गई थी। जिसकी कीमत लगभग 6 लाख यूरो (7 लाख डॉलर) आंकी गई। पेंटिंग को काजाग्रानाडा फाउंडेशन की एक नई एग्जिबिशन के हिस्से के तौर पर दिखाया जाना था।
कैसे गायब हो गई पेंटिंग?
जब 6 अक्टूबर को जब ट्रक का सामान खोला गया तो क्यूरेटर ने देखा कि पिकासो की कलाकृति गायब थी। काजाग्रानाडा फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि ट्रक से डिलीवर किया गया सारा सामान तीन दिन पहले आने के बाद से ही वीडियो सर्विलांस में था। बाद में गुम हुई पेंटिंग की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। अब पुलिस ने इसके मिलने का दावा किया है लेकिन यह नहीं बताया कि पेंटिंग कहां से बरामद हुई?
पुलिस ने क्या बताया?
नेशनल पुलिस के एक बयान में कहा गया, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि पेंटिंग शायद ट्रांसपोर्ट ट्रक पर लोड नहीं की गई थी।" पुलिस ने अपने साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की तस्वीरें जारी कीं, जो बरामद टुकड़े वाले पैकेज की जांच कर रहे थे। फाउंडेशन ने उम्मीद जताई कि "स्टिल लाइफ विद गिटार" को अभी भी एग्जिबिशन के हिस्से के तौर पर दिखाया जाएगा, जो 9 अक्टूबर को शुरू हुई और 11 जनवरी तक चलेगी।
पिकासो की पेंटिंग क्यों रहती हैं निशाने पर?
पिकासो के काम अक्सर चोरों के निशाने पर होता हैं क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हाल ही में उनकी दो पेंटिंग नीलामी में 140 मिलियन डॉलर से ज्यादा में बिकीं। 1976 में फ्रांस के एविग्नॉन में पैलेस डेस पेप्स से पिकासो की 100 से ज्यादा कलाकृतियां चोरी हो गईं। हालांकि बाद में सभी कलाकृतियां बरामद कर ली गईं।
पिकासो का जन्म 1881 में मलागा में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माना जाता है।
यह भी पढ़ें: फ्रांस के म्यूजियम से 4 मिनट में नेपोलियन के 9 कीमती गहने चोरी, आखिर नदी से कैसे बनाया अंदर आने का रास्ता?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।