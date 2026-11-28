डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास समुद्र से बचाई गई एक नाव में 14 प्रवासी मृत पाए गए हैं। समुद्री बचाव अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस नाव में करीब 100 लोग सवार थे। इस हादसे में छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया है।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, समुद्री बचाव कर्मियों ने बताया कि नाव पर 14 शव मिले हैं। यह नाव एल हिएरो द्वीप से 39 समुद्री मील दक्षिण में मिली थी और इसे ला एस्टाका बंदरगाह की ओर खींचकर लाया जा रहा था।

छह गंभीर रूप से घायल प्रवासियों को हेलीकॉप्टर के जरिए एल हिएरो ले जाया गया, जबकि एक बच्चे समेत 84 अन्य लोगों को सुरक्षित ला रेस्टिंगा तट पर उतारा गया। समुद्री बचाव सेवा ने बताया कि एक व्यक्ति ने नाव पर ही रुकने का विकल्प चुना।

सिविल गार्ड के अधिकारी, रेड क्रॉस के कार्यकर्ता और सेना की आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई के जवान प्रवासियों की मदद कर रहे थे। कुछ जीवित बचे लोगों को स्ट्रेचर पर किनारे लाया गया, जबकि अन्य लोगों को ठंड से बचाने के लिए थर्मल कंबल में लपेटा गया था।

स्पेन में इमिग्रेशन बना बड़ा चुनावी मुद्दा यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है जब स्पेन के आम चुनाव अभियान में इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दक्षिणपंथी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार पर देश की सीमाओं को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है और उनकी उदार प्रवासन नीति की आलोचना की है।

मुख्य विपक्षी पॉपुलर पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज फिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समुद्र में लोगों की जान जाना इस सरकार की गैर-जिम्मेदारी का सबसे बुरा परिणाम है। स्पेन को तुरंत एक व्यवस्थित प्रवासन नीति की जरूरत है जो इस तरह की त्रासदियों को रोक सके।

कट्टर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के नेता सैंटियागो अबास्कल ने भी सरकार की आलोचना करते हुए इसे सेउटा और एल हिएरो जैसे स्पेन के हिस्सों को लावारिस छोड़ने जैसा बताया। अधिकांश ओपिनियन पोल्स का अनुमान है कि चुनाव में पीपी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन वह पूर्ण बहुमत से पीछे रह सकती है, जिससे सरकार बनाने के लिए उसे वॉक्स पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।