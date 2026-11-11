स्पेन में रेल हादसे में मारे गए 69 लोगों का राजकीय अंतिम संस्कार, हड़ताल पर गए ट्रेन चालक

एपी, टोलेडो (स्पेन)। स्पेन में पिछले महीने ट्रेन हादसे में मारे गए 69 लोगों के परिजन मंगलवार को राजपरिवार के सदस्यों के साथ राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हादसे के करीब दो सप्ताह बाद यह समारोह आयोजित किया गया। समारोह मध्य स्पेन के 13वीं सदी के विशाल टोलेडो कैथेड्रल में हुआ।

यह टक्कर 28 अक्टूबर को हुई थी। मैड्रिड-सेविल रेल मार्ग पर राजधानी से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण में उर्दा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेन खड़ी दूसरी ट्रेन से जा टकराई थी। इस साल स्पेन के विशाल हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ा यह दूसरा जानलेवा हादसा था।

अंतिम संस्कार के लिए उर्दा कस्बे से जीसस की 16वीं सदी की एक मूर्ति टोलेडो कैथेड्रल लाई गई थी। उर्दा के निवासियों ने पीड़ितों के सम्मान में वेदी के पास 69 मोमबत्तियां रखीं। राजा फेलिपे षष्ठम और रानी लेतिसिया उनके परिजनों के पास बैठे।

स्पेन में दो रेल हादसों के बाद हड़ताल पर गए ट्रेन चालक

स्पेन में इस वर्ष दो भीषण रेल हादसों के बाद रखरखाव और सुरक्षा में अधिक निवेश की मांग को लेकर ट्रेन चालक मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। इससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

पिछले महीने के आखिर में दो हाई स्पीड ट्रेनें एक-दूसरे से टकरा गई थीं, जिसमें करीब 70 लोगों की जान गई थी। जबकि जनवरी में भी दो हाई स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें 45 लोग मारे गए थे।