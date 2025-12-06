दक्षिण अफ्रीका में अवैध बार में गोलीबारी, 3 साल के बच्चे समेत 11 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया के पास एक अवैध बार में हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक तीन का बच्चा भी बताया गया है।

पुलिस ने बताया कि तीन संदिग्धों की तलाश शुरू की गई है, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि गोलीबारी शबीन नामक अवैध बार के अंदर हुई या बाहर।

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने कहा, ''मरने वालों में एक बच्चा समेत तीन नाबालिग भी हैं।''

गोलीबारी में 14 लोग घायल

साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विसेज के एक बयान के मुताबिक, 14 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें गोली लगने के घावों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों की उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।