नेपाल: नेशनल पार्क में फंसे 6 भारतीय पर्यटक निकाले गए सुरक्षित, हेलीकॉप्टर की मदद से हुआ रेस्क्यू
नेपाल के शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क में भारी बर्फबारी के कारण फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार को निजी हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया।
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डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क इलाके में भारी बर्फबारी के कारण फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार को बचा लिया गया। बर्फबारी की वजह से ये एक नवंबर से संपर्क से बाहर थे। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं।
डोल्पा के जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता बिनय सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह निजी हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। सभी का इलाज ड्यून स्थित सरकारी अस्पताल में चल रहा है और अब वे खतरे से बाहर हैं।
ये पर्यटक काठमांडू से 300 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के धो इलाके में गए थे। यह पूरा इलाका भारी बर्फ से ढका हुआ था।
रविवार को सेना का हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए उस इलाके में गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह उतर नहीं सका और बचाव अभियान को रोकना पड़ा था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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