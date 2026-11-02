नेपाल में जेल ब्रेक से हड़कंप, सुरंग खोदकर 8 कैदी फरार; गिनती के दौरान हुआ खुलासा
नेपाल के डोल्पा जिले की जेल से सुरंग खोदकर आठ कैदी फरार हो गए, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच ...और पढ़ें
HighLights
डोल्पा जेल से आठ कैदी सुरंग खोदकर फरार।
शुक्रवार रात हुई घटना, शनिवार सुबह खुलासा।
जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे।
जागरण संवाददाता, रक्सौल। नेपाल के डोल्पा जिले के सदरमुकाम दुनै स्थित जिला कारागार से सुरंग खोदकर आठ कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है।
बीते शुक्रवार रात हुई इस घटना का खुलासा शनिवार की सुबह कैदियों की गिनती के दौरान हुई। आठ कैदियों के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार, कैदियों ने जेल के भीतर से करीब चार मीटर 63 सेंटीमीटर लंबी सुरंग खोदकर बाहर निकलने में सफलता हासिल की। फरार कैदियों में विभिन्न मामलों में सजा काट रहे छह कैदी और पुर्पक्ष (विचाराधीन) के लिए हिरासत में रखे गए दो कैदी शामिल है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रहरी कार्यालय डोल्पा के डीएसपी अनिलराज गिरि के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करने के साथ फरार कैदियों की तलाश तेज कर दी है।
इधर, जेल के भीतर इतनी लंबी सुरंग खोदे जाने और इसकी जानकारी जेल प्रशासन को नहीं मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कैदियों ने सुरंग खोदने के लिए किन परिस्थितियों में संसाधन जुटाए और जेल की सुरक्षा में कहां चूक हुई।