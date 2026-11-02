नेपाल में जेल ब्रेक से हड़कंप, सुरंग खोदकर 8 कैदी फरार; गिनती के दौरान हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, रक्सौल। नेपाल के डोल्पा जिले के सदरमुकाम दुनै स्थित जिला कारागार से सुरंग खोदकर आठ कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है।

बीते शुक्रवार रात हुई इस घटना का खुलासा शनिवार की सुबह कैदियों की गिनती के दौरान हुई। आठ कैदियों के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, कैदियों ने जेल के भीतर से करीब चार मीटर 63 सेंटीमीटर लंबी सुरंग खोदकर बाहर निकलने में सफलता हासिल की। फरार कैदियों में विभिन्न मामलों में सजा काट रहे छह कैदी और पुर्पक्ष (विचाराधीन) के लिए हिरासत में रखे गए दो कैदी शामिल है।