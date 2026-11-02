मधुबनी में आर्केस्ट्रा में गाना बदलने के लिए चली गोली, 18 वर्षीय युवक की गर्दन में लगी

जागरण संवाददाता, अंधराठाढ़ी (मधुबनी)। महादेव मंदिर परिसर में आर्केस्ट्रा की धुन गूंज रही थी। लोग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तभी गाना बदलने को लेकर विवाद हो गया।

देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गोली चल गई। गोली लगने से 18 वर्षीय युवक शिवम कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और गनौली गांव में दहशत फैल गई।

गाना बदलने को लेकर हुआ विवाद घटना अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के गनौली गांव स्थित महादेव मंदिर परिसर की है। रविवार की देर रात यहां आर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महादेव पूजा का आयोजन दो दिन पहले ही संपन्न हुआ था। इसके बाद मनोरंजन के लिए कार्यक्रम रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गाना बदलने को लेकर विवाद शुरू हो गया। डीजे संचालक को निशाना बनाने की चर्चा स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गोली डीजे संचालक को निशाना बनाकर चलाई गई थी। इसी दौरान गोली शिवम कुमार को लग गई। हालांकि, घटना के कारणों और गोली चलाने वाले की भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जख्मी युवक की पहचान गनौली गांव निवासी सरवन कुमार साहू के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है।

अंधराठाढ़ी से डीएमसीएच किया गया रेफर गोली लगने के बाद स्थानीय लोग युवक को आनन-फानन में रेफरल अस्पताल अंधराठाढ़ी ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में भी उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) भेज दिया। फिलहाल युवक का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है।