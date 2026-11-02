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100 मीटर एरिया में शीशे चकनाचूर; थार के भी उड़े परखच्चे, मुजफ्फरपुर पाइप लाइन ब्लास्ट से मची तबाही की तस्वीरें

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 02 Nov 2026 02:08 PM (IST)

Muzaffarpur Gas Pipeline Blast: मुजफ्फरपुर के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा धमाका हुआ, जिससे आग लग गई।

मुजफ्फरपुर पाइप लाइन ब्लास्ट। फोटो जागरण

मुजफ्फरपुर पाइप लाइन ब्लास्ट। फोटो जागरण

HighLights

  1. नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ।

  2. हादसे में एक व्यक्ति की मौत, चार से अधिक घायल।

  3. गोबरसही इलाके में आग से कई घरों को नुकसान।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहां सड़क की खोदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे बिछी गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ा धमाका हो गया।

Muzaffarpur Pipeline Blast case

शुरुआत में पाइपलाइन से तेज गति से पीएनजी गैस (PNG gas pipeline explosion) निकलना शुरु हुई और देखते ही देखते गैस में आग भड़क उठी। आग की लपटें उठते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

Muzaffarpur Blast

Muzaffarpur gas pipeline blast से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अब तक 1 की मौत हो गई है। मृतक का सिर गायब हो गया है। इसके अलावा 4 अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। 

Muzaffarpur Blast building

Muzaffarpur Gobarshahi Gas Leak से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गैस लीक के बाद अफरातफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। 

हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में जुट गई। 

Muzaffarpur Blast Fire Brigade

गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में सड़क से गुज़र रही थार गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। इसमें सवार दो लोगों के जलने से मौत की सूचना है।

Muzaffarpur Blast Thar Car

गाड़ी में वैशाली जिले का नंबर है और जदयू की झंडा लगा हुआ है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी नेता की गाड़ी है।

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गैस पाइपलाइन के फटने से बहुत क्षति हुई है। आसपास में करीब सौ मीटर की परिधि में सभी शीशे चकनाचूर हो गए।

Muzaffarpur Blast (1)

SDM (पूर्व) आनंद उत्सव ने बताया कि फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। राहत व बचाव कार्य जारी है। तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिनका इलाज चल रहा है। मौतों के बारे में हम अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। वहां नाला बनाने का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान JCB मशीन से यह नुकसान हुआ। 

घटना के चार घंटे बाद पहुंची एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है।

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यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट: 1 की मौत और 4 घायल, खाली कराया गया इलाका

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