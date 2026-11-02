100 मीटर एरिया में शीशे चकनाचूर; थार के भी उड़े परखच्चे, मुजफ्फरपुर पाइप लाइन ब्लास्ट से मची तबाही की तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही में नाला निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहां सड़क की खोदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे बिछी गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ा धमाका हो गया।

शुरुआत में पाइपलाइन से तेज गति से पीएनजी गैस (PNG gas pipeline explosion) निकलना शुरु हुई और देखते ही देखते गैस में आग भड़क उठी। आग की लपटें उठते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

Muzaffarpur gas pipeline blast से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अब तक 1 की मौत हो गई है। मृतक का सिर गायब हो गया है। इसके अलावा 4 अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है।

Muzaffarpur Gobarshahi Gas Leak से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गैस लीक के बाद अफरातफरी का माहौल देखने को मिल रहा है।

ब्लास्ट के बाद अफरातफरी https://t.co/pYOqVPNFwZ

हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में जुट गई।

गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में सड़क से गुज़र रही थार गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। इसमें सवार दो लोगों के जलने से मौत की सूचना है।

गाड़ी में वैशाली जिले का नंबर है और जदयू की झंडा लगा हुआ है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये किसी नेता की गाड़ी है।

गैस पाइपलाइन के फटने से बहुत क्षति हुई है। आसपास में करीब सौ मीटर की परिधि में सभी शीशे चकनाचूर हो गए।

SDM (पूर्व) आनंद उत्सव ने बताया कि फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। राहत व बचाव कार्य जारी है। तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिनका इलाज चल रहा है। मौतों के बारे में हम अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। वहां नाला बनाने का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान JCB मशीन से यह नुकसान हुआ।