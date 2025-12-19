जुबीन गर्ग मौत मामले में बड़ा अपडेट आया सामने, सिंगापुर पुलिस ने साजिश से किया इनकार
गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच मामले में सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि जांच अभी जारी है, लेकिन अब तक किसी तरह की साजिश या आपराधिक कृत्य के संकेत नहीं म ...और पढ़ें
पीटीआई, सिंगापुर। गायक जुबीन गर्ग की मौत की जांच मामले में सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि जांच अभी जारी है, लेकिन अब तक किसी तरह की साजिश या आपराधिक कृत्य के संकेत नहीं मिले हैं। सिंगापुर पुलिस बल (एसपीएफ) ने गुरुवार को कहा कि यह मामला सिंगापुर कोरोनर्स एक्ट, 2010 के तहत जांच के दायरे में है।
जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष सिंगापुर के राज्य कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो जनवरी-फरवरी 2026 में कोरोनर जांच (सीआइ) करेगा। कोरोनर जांच का उद्देश्य मौत के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाना होता है और इसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे।
एसपीएफ ने कहा कि वह मामले की गहन और पेशेवर जांच के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों से अपील की कि वे अटकलें न लगाएं और अपुष्ट जानकारी न फैलाएं।
उधर, भारत में गठित विशेष जांच दल ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोपपत्र दाखिल किया है, जिनमें गायक के सचिव सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव आयोजक श्यामकानु महंता शामिल हैं।
