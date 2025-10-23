सिंगापुर में दीवाली पर भारतीय मूल के व्यक्ति ने की आतिशबाजी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीटीआई, सिंगापुर। सिंगापुर में दीवाली के जश्न के दौरान आतिशबाजी करने के आरोप में गुरुवार को 39 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिंगापुर में 1972 से पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है।

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिलीप कुमार निर्मल कुमार ने पिछले हफ्ते कार्लिस्ले रोड के खुले मैदान में कथित तौर पर आतिशबाजी जलाई, जो बंदूक, विस्फोटक और हथियार नियंत्रण अधिनियम 2021 के तहत अपराध है।

आतिशबाजी का एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद यह मामला संज्ञान में आया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उस समय पुष्टि की थी कि रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच चल रही है।

दिलीप, जो गुरुवार को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे - हिरासत में लिए गए लोगों के लिए यह एक प्रक्रिया है - 20 नवंबर को अदालत में फिर से पेश होंगे।

प्रतिबंधित विस्फोटक के अनधिकृत उपयोग के लिए पांच वर्ष तक की जेल की सजा और 100,000 सिंगापुर डॉलर (77,000 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना हो सकता है।