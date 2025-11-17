Language
    'मां को मौत की सजा देंगे, वह इंडिया में सेफ हैं', कोर्ट के फैसले से पहले यूनुस सरकार पर बरसे शेख हसीना के बेटे

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:37 AM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी से बैन नहीं हटाया गया तो चुनाव पर असर होगा। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल सकता है। हसीना को 2024 के विरोध प्रदर्शनों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। फिलहाल, हसीना दिल्ली में निर्वासन में हैं और भारत उन्हें सुरक्षा दे रहा है। ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है।

    शेख हसीना के बेटे की चेतावनी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगलदेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजीब वाजेद ने बड़ा बयान दिया है। रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में वाजेद ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी से बैन नहीं हटाया गया तो आवामी लीग के समर्थक फरवरी में होने वाले आम चुनाव में गहरा असर डालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध-प्रदर्शन आगे चालकर भारी हिंसा में भी बदल सकता है।

    वाजेद का ये बयान ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले आया है। इस फैसले में हसीना को 2024 में हुए छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर घातक कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। वही हसीना ने मामले को राजनीति से प्रेरित है।

     यूनुस सरकार पर लगाए आरोप

    संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पिछले साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 1,400 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए थे। इसमें से अधिकांश सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए थे, जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से बांग्लादेश में सबसे भीषण राजनीतिक हिंसा मानी जा रही है।

    17 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है, जो दुनियाभर के प्रमुख ब्रांडों को कपड़े की आपूर्ति करता है। पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों से इस उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा था।

    'शायद उन्हें मौत की सजा दी जाएगी'

    अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से हसीना दिल्ली में निर्वासन में रह रही हैं। वाजेद ने कहा,  भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैस व्यवहार कर रहा है। हमें ठीक-ठीक पता है कि फैसला क्या होने वाला है। वे इसका टेलीकास्ट करेंगे। उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और शायद मौत की सजा भी सुनाई जाएगी। वे मेरी मां के साथ क्या कर सकते हैं? मेरी मां भारत में सुरक्षित हैं। भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है।

    हसीना ने अक्टूबर में रॉयटर्स को बताया था कि वह दिल्ली में आजादी से घूम सकती हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से वह सतर्क रहीं। उनके माता-पिता और तीन भाई 1975 के सैन्य तख्तापलट में मारे गए थे।

    ढाका में कई देसी बम फटे

    सोमवार को आने वाले फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। रविवार को कई देसी बम फटे और अकेले 12 नवंबर को 32 विस्फोट हुए, साथ ही दर्जनों बसों में आग लगा दी गई। पुलिस ने कथित तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

    अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 400 से ज्यादा सीमा रक्षक तैनात किए हैं, चौकियों को माबूत किया है और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।