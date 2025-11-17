'जानलेवा इरादा...', सजा-ए-मौत पर क्या बोलीं शेख हसीना? आया पहला रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले में पूर्व पीएम समेत तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले पर अब हसीना की पार्टी का पहला बयान सामने आया है। हसीना ने कोर्ट के फैसले को "पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया गया है।

सजा सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद जारी एक बयान में, हसीना की अवामी लीग पार्टी ने कहा कि उन्हें मौत की सजा देने का आह्वान अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे को उजागर करता है।