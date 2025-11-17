Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जानलेवा इरादा...', सजा-ए-मौत पर क्या बोलीं शेख हसीना? आया पहला रिएक्शन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के इस फैसले को शेख हसीना ने पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। हसीना की अवामी लीग पार्टी ने भी इस फैसले की आलोचना की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सजा-ए-मौत पर क्या बोलीं शेख हसीना?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले में पूर्व पीएम समेत तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

    इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले पर अब हसीना की पार्टी का पहला बयान सामने आया है। हसीना ने कोर्ट के फैसले को "पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया गया है।

    सजा सुनाए जाने के कुछ ही मिनट बाद जारी एक बयान में, हसीना की अवामी लीग पार्टी ने कहा कि उन्हें मौत की सजा देने का आह्वान अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे को उजागर करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें