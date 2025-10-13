 ईंट-पत्थर फेंके गए, मच गई अफरा-तफरी... ढाका में छात्रों की हिंसक झड़प में पत्रकारों समेत कई लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में सोमवार को ढाका यूनिवर्सिटी (डीयू) और ढाका कॉलेज के छात्रों के बीच राजधानी के नीलखेत और न्यू मार्केट इलाकों में हुई हिंसक झड़प में पत्रकारों समेत कई लोग घायल हो गए। यह हिंसा डीयू के शाहनवाज हॉस्टल के सामने फुटपाथ पर दुकानें लगाने को लेकर हुए विवाद को लेकर शुरू हुई, जो बाद में दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की, पथराव और गोलीबारी में बदल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंग्रेजी दैनिक द बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दोनों समूहों ने ईंट-पत्थर फेंके जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्टों से पता चलता है कि हिंसा के बीच विस्फोट भी हुए। डीयू के छात्र बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे थे। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

डीयू के कुलपति के आवास पर इकट्ठे हो गए हॉस्टल के छात्र ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस (डीएमपी) के न्यू मार्केट जोन के सहायक आयुक्त मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि विस्फोटक देसी बम थे या नहीं। घटना के बाद शाहनवाज हॉस्टल के छात्र डीयू के कुलपति के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और सुरक्षा की मांग करने लगे। रात में पुलिस की अपर्याप्त उपस्थिति के कारण अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। स्थिति लगभग 2:30 बजे नियंत्रण में आई।

छावनी के अंदर की इमारत को अस्थायी 'जेल' घोषित किया बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को ढाका छावनी के अंदर एक इमारत को अस्थायी ''जेल'' घोषित कर दिया। यह कदम पिछली अवामी लीग सरकार के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए 16 सेवारत सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अटकलों के बीच उठाया गया है।