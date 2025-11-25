ऑस्ट्रेलिया के संसद में बवाल, बुर्का पहन दाखिल हुई गैर मुस्लिम महिला; पक्ष और विपक्ष ने की आलोचना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक हैरान करने वाली घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहां पर कट्टर दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलीन हैनसन ने संसद के ऊपरी सदन में बुर्का पहनकर प्रवेश किया। उनके इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। बुर्का पहन कर प्रवेश करने के बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। हैनसन की इस हरकत पर विपक्षी और पक्ष के सांसदों ने कड़ी आलोचना की। क्यों बुर्का पहनकर संसद में घुसी सीनेटर? जानकारी के अनुसार, सीनेटर हैनसन ने ये कदम उस वक्त उठाया, जब उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर बैन लगाने की मांग वाले एक बिल को पेश करने की अनुमति नहीं मिली।

इसी दौरान हैनसन काले बुर्के में सीनेट चैंबर में पहुंच गई, जैसे वह वहां पहुंच संसद में मौजूद सभी सदस्य गुस्से में आ गए। अन्य सभी सीनेटर ने उन्हें तुरंत बुर्के को हटाने को कहा। हालांकि, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

सदन के सीनेटरों ने बताया नस्लवाद सीनेटर हैनसन के इस विरोध के तरीके को कई सांसदों ने नस्लीय और अपमानजनक बताया है। न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर मेहरीन फारूकी ने कहा कि यह एक प्रकार की नस्लावादी सीनेटर हैं जो खुलेआम अपना परिचय देते फिर रही हैं। वहीं,पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय सांसद फातिमा पायमन ने हैनसन की इस हरकत की निंदा की।