सऊदी अरब का चौक कभी खून से रहता था लथपथ, आज फव्वारों और कैफे से है गुलजार; कैसे बदला नजारा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के मशहूर अल-अदल चौक पर, जहां कभी शुक्रवार की नमाज के बाद अपराधियों की गर्दनें काटी जाती थीं और खून की धाराएं बहती थीं, अब पाम के पेड़ों की छांव में बच्चे खेलते हैं।

सऊदी अरब ने पिछले दशक में अपनी क्रूर छवि बदलने की कोशिश में इन फांसी को बंद दरवाजों के पीछे कर दिया है। अब इस चौक को विदेशी लोग "चॉप चॉप स्क्वायर" कहते थे, लेकिन अब यहां फव्वारे बहते हैं और कैफे लोगों से भरे रहते हैं। इस साल सऊदी अरब ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 340 लोगों को मौत की सजा दी गई है, लेकिन अब यह खुलेआम नहीं बल्कि जेलों की चारदीवारी के पीछे होता है।

नमाज के बाद हर शुक्रवार को दी जाती थी फांसी पहले हर हफ्ते शुक्रवार की नमाज के बाद अल-अदल चौक पर फांसी दी जाती थी, जो धार्मिक पुलिस के हेडक्वार्टर के बगल में है। दुकानदार और स्थानीय लोग आज भी उन दृश्यों को याद करते हैं, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दुकानदार रफीक कहते हैं कि पुलिस बैरिकेड लगाती थी और लोग सिर कटते देखने के लिए जमा होते थे।