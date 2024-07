India Russia Ties: जयशंकर ने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ की बैठक, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा

उन्होंने आगे कहा, हमने युद्ध क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों पर अपनी गहरी चिंता जताई। उनकी सुरक्षित और शीघ्र वापसी पर ध्यान दिया। वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की और आकलन और विचारों का आदान-प्रदान किया।

Good to meet Russian FM Sergey Lavrov in Astana today.



Wide ranging conversation on our bilateral partnership and contemporary issues. Noted the progress in many areas since our last meeting in December 2023.



Raised our strong concern on Indian nationals who are currently in… pic.twitter.com/pPlM4HSesr— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 3, 2024