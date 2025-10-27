एस जयशंकर ने कुआलालंपुर में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री से की मुलाकात, सेमीकंडक्टर सहित इन मुद्दों पर हुई बात
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया में आसियान बैठकों के दौरान दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्यून से मुलाकात की। उन्होंने ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप के क्षेत्रीय मामलों पर भी बात की। जयशंकर ने सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से भी भेंट की और उन्हें पीएम मोदी का शुभकामना संदेश दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को मलेशिया में आसियान बैठकों के मौके पर अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ह्यून से मुलाकात की, और आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा और जहाज निर्माण में सहयोग पर चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी भी दी।
वहीं, चो ह्यून ने कहा कि वह और विदेश मंत्री जयशंकर विशेष रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे और आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप और क्षेत्रीय मामलों पर भी बात की।
जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। दोनों ने सहयोग मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर बताया कि विवियन बाला के साथ वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में लाभदायक चर्चा हुई और भारत-सिंगापुर के बीच सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर भी बातचीत हुई।
जयशंकर ने थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुंकेतकिओ के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके बारे में भी जयशंकर ने एक्स पर जानकारी साझा की। इससे पहले जयशंकर ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और सफल आसियान शिखर सम्मेलन के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी का शुभकामना संदेश दिया। बता दें कि ये शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर तक चलेगा।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।