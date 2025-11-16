Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयशंकर ने कतर के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और अमीर से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री से भी बात की और रूसी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एस.जयशंकर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और ऊर्जा एवं व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक की और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ''दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई।इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

    जयशंकर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की और ''भारत-कतर संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई''।

    वहीं, जयशंकर ने बहरीन के समकक्ष अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायनी से फोन पर बात की। इस दौरान बहरीन के साथ साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

    रूसी समकक्ष लावरोव से आज द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा

    जयशंकर अगले महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए सोमवार को अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे।

    रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के अनुसार, जयशंकर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के प्रधानमंत्रियों की परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए मास्को पहुंच रहे हैं।

    पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार करेंगे। क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार, पुतिन रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन की मेजबानी में एससीओ के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)