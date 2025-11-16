जयशंकर ने कतर के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और ऊर्जा एवं व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक की और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले।

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ''दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई।इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की गई। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की और ''भारत-कतर संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई''। वहीं, जयशंकर ने बहरीन के समकक्ष अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल जायनी से फोन पर बात की। इस दौरान बहरीन के साथ साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।