यूक्रेन में युद्धबंदी की हत्या के लिए रूसी सैनिक को आजीवन कारावास, रूसी आक्रमण के बाद से पहला मामला
यूक्रेन की अदालत ने एक रूसी सैनिक को युद्धबंदी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रूसी आक्रमण के बाद यह पहला मामला है जब किसी रूसी सैनिक को युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। सैनिक पर एक निहत्थे नागरिक को गोली मारने का आरोप था, जिसे अदालत ने सही पाया। पीड़ित के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की अदालत ने गुरुवार को रूसी सैनिक को यूक्रेनी युद्धबंदी की हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रूस के आक्रमण के बाद यह पहली बार है जब यूक्रेन ने किसी संदिग्ध को इस तरह के मामले में सजा सुनाई है।
जापोरिजिया की अदालत ने 27 वर्षीय दिमित्री कुराशोव को यूक्रेनी सैनिक विटाली होडनियुक की गोली मारकर हत्या का दोषी पाया। विटाली होडनियुक ने जनवरी 2024 में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुराशोव को अन्य रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेनी सेना ने बंदी बना लिया था।
उसने पत्रकारों को बताया कि वह निर्दोष है और कैदियों की अदला-बदली में अपनी रिहाई चाहता है। उसकी सजा यूक्रेन के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखती है, क्योंकि रूसी सेना का कहना है कि उसने कई यूक्रेनी युद्धबंदियों को फांसी दी है।
रूस की वोल्गोग्राड तेल रिफाइनरी ने परिचालन रोका
यूक्रेन ने रूस पर गुरुवार को 75 ड्रोनों से हमला बोला। इस दौरान रूसी रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जिसके कारण रूसी तेल कंपनी लुकोइल की वोल्गोग्राद रिफाइनरी ने परिचालन रोक दिया है।
सूत्रों ने बताया कि हमले के दौरान प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई सीडीयू-5 जिसकी दैनिक क्षमता 66,700 बैरल है और 11,000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला हाइड्रोक्रैकर क्षतिग्रस्त हो गया। लुकोइल ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
