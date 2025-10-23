Russia-Ukraine war: पलटी कारें, टूटी खिडकियां... रूसी ड्रोन हमले से फिर दहला कीव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को युक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ड्रोन हमले से करीब 9 लोग घायल हुए हैं। युक्रेन के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। युक्रेनके सैन्य प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने कहा कि रूसी हमले में करीब 10 स्थानों को नुक्सान पहुंचा है। इस हमले में दो अपार्टमेंट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

यूक्रेनी सैन्य प्रमुख ने ड्रोन हमले का एक विडियो जारी किया है जिसमें पलटी हुई कारें और टूटी हुई खिडकियां दिखाई दे रही है। युक्रेन पिछली दो रातों से रूसी हमलों को झेल रहा है। इससे पहले हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था।

कीव में रूसी ड्रोन हमला लगातार हो रहे रूसी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि सर्दियों के आने से पहले देश के ऊर्जा प्रणाली को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस हमले का उद्देश्य क्या था? इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि बुधवार को हुए हमले में यूक्रेन में कम से कम सात लोग की जान चली गई, जिनमें से छह लोग राजधानी कीव के थे। इन हमलों के चलते बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई।